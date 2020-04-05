الخشت يخصص مستشفى الشيخ زايد لعزل مصابي جامعة القاهرة بكورونا

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاتفاق النهائي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس، أثناء زيارتها إلى إيطاليا، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر التابعة لوزارة الصحة، كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رفع كفاءة المستشفى طبقًا للكود الخاص بالعزل في وزارة الصحة المصرية، ورفع كفاءتها العامة.

طواقم طبية متخصصة من الجامعة لدعم مستشفيات وزارة الصحة لمواجهة الفيروس

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّ لجنة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب، طبقًا للمعايير المعمول بها بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، وبالتنسيق مع المختصين بوازرة الصحة وتسهيل مهمتهم في تجهيز المستشفى، بحيث تصبح صالحة لاستقبال الحالات المصابة في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أنّ الجامعة جهزت مجموعة من الطواقم الطبية المتخصصة لدعم مستشفيات وزارة الصحة، في تخصصات: الأشعة التشخيصية والتداخلية، وطب الحالات الحرجة، والأمراض الصدرية، والأمراض المتوطنة، والأمراض الباطنة، والباثولوجية الإكلينيكية والكيميائية.

"طب قصر العيني" لديها كوادر طبية مجهزة لخدمة المستشفيات على مستوى الجمهورية

وأضاف الدكتور الخشت، أنّ كلية طب قصر العيني بها كوادر طبية مجهزة لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، وجرى حصر الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبًا، بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين، كما تم فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة، وطلاب السنة النهائية بكلية تمريض للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وجار تدريب نحو 900 طبيب امتياز و100 من كوادر التمريض.

وكانت جامعة القاهرة شكلت لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) والمعهد القومي للأورام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة.

وتتولى اللجنة فحص أي متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، مع السماح للجنة بالاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.