جامعة القاهرة: ننتظر 1000 كاشف طبي للاطمئنان على العاملين بمستشفياتنا

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، إن التحليل لأطقم التمريض والأطباء والإداريين بمعهد الأورام، ما زال مستمرا.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "نواصل التعقيم المستمر للمعهد، وفقا لأحدث النظم، وتتم يوميا بكل المستشفيات الخاصة بجامعة القاهرة".

وتابع: "فيه لجان اتشكلت للتحقيق في ملابسات ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بمعهد الأورام، ولجان فنية لمراجعة كل بروتوكولات الوقاية".

وأشار إلى أن الجامعة في انتظار 1000 كاشف طبي، اشترتهم الجامعة كنوع من العناية والرعاية، والتأكد من صحة ودقة كل شيء.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين في معهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ظهور عدد من الإصابات بفيورس كورونا المستجد.