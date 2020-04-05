المترو: نقل 752 ألفا و358 راكبا يومي الجمعة والسبت بـ 1983 قطارا

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن نقل ما يقرب من 752 ألفا و358 راكبا بقطارات المترو بالخطوط الثلاثة للمترو يومى الجمعة والسبت الماضيين.

وأكدت أن الرحلات كانت بواقع تشغيل 330 رحلة بالخط الأول بنقل 194 ألفا و678 راكبا، و360 رحلة بالخط الثاني بنقل 88 ألفا و173 راكبا، أما الخط الثالث فتم تشغيل 276 رحلة بنقل 12 ألف و354 راكبا، ليصل عدد الركاب الذى تم نقلهم بالخطوط الثلاثة يوم الجمعة الموافق 3 إبريل الماضي، إلى 295 ألفا و214 راكبا بنحو 976 رحلة.

وقالت شركة المترو، في بيان لها اليوم، إنه تم تشغيل يوم السبت الموافق 4 من نفس الشهر، تشغيل 345 رحلة بالخط الأول، ونقل 282 ألفا و302 راكبا، وتشغيل 376 رحلة بالخط الثاني بنقل 151 ألفاً و494 راكبا، وتم تشغيل 286 رحلة بالخط الثالث لنقل 23 ألفا و338، ليصل عدد الركاب الذى تم نقلهم بالخطوط الثلاثة يوم السبت 457 ألفا و144 راكبا، بنحو تشغيل 1007 قطارا.