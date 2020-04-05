ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في المغرب إلى 990 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم، تسجيل 107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 990 حالة.

وأوضحت الوزارة المغربية، في بيان، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 3589 منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد.

الصحة المغربية: العدد الإجمالي للوفيات بالوباء ارتفع إلى 69 حالة

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 69 حالة حتى مساء اليوم، فيما تم تسجيل 6 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 71 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية، بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وأكد اليوبي، أن ارتفاع الحالات المؤكدة بالمغرب خلال الأيام الماضية، بحسب المؤشرات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يعود أساسا إلى ظهور بؤر وبائية في الوسط العائلي داخل مجموعة من مدن المغرب.

وأوضح اليوبي، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن "هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاص كان لديهم الفيروس في فترة حضانة أثناء دخول إجراءات العزل الطبي حيز التنفيذ بالمغرب".

وأضاف مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض، أن هناك عاملا آخر تسبب في ارتفاع أرقام كورونا في المغرب، وهو بداية الكشف المخبري على المخالطين، وإجراءات التتبع الطبي عليهم، والذين يصل عددهم اليوم إلى 7 آلاف مخالط، ضمنهم 192 حالة تبينت إصابتها بكورونا المستجد.