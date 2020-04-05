فرنسا تسجل 1873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا، 1873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، والإجمالي أكثر من 70 ألف حالة، حسبما أفادت قناة "العربية".

وسجلت فرنسا 357 وفاة والإجمالي أكثر من 8 آلاف حالة.

قالت وزارة الصحة الفرنسية، أمس، إن عدد الوفيات في البلاد، بلغ 7560 وفاة، منذ 1 مارس 2020، علما بأن الرقم المسجل يوم الجمعة، كان 6507.

وأضافت الوزارة، أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.

والجمعة، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا.

وقالت بارلي إن قرابة 600 جنودي أصيبوا بفيروس كورونا، وأضافت أنهم يراقبون الوضع عن كثب وتقوم بتكييف أجهزتها لمواجهة الفيروس.

وشددت الوزيرة على أن الوضع العسكري لا يتأثر.