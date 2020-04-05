طب بنها: علماء ووهان الصينية أشاروا لإمكانية انتقال كورونا عبر الهواء

قال الدكتور مصطفي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، وعميد كلية الطب البشري، إن الفريق الطبي بجامعة ووهان الصينية، والذي أجرى لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنها،عبر الفيديو كونفرانس، أوضح بعض المعلومات الهامة عن فيروس كورونا، منها أن المريض قد يصاب بالفيروس دون ارتفاع في درجة حرارته، بجانب إمكانية انتقال الفيروس عبر الهواء في بعض مراحله، وهو الأمر الذي مازال تحت الدراسة في الصين للتأكد من حقيقته أو عدمه.وأضاف "القاضي" أنه يجب دراسة هذه المعلومة جيدا لأن الأمر يستدعي في حال تحققها مراجعة أساليب مكافحة العدوى، ومزيدا من التأكيد علي المواطنين بالبقاء في المنازل .

وأوضح أن هذا اللقاء عقد ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، وذكر أن الجانب الصيني أشار إلى أن مصر ومستشفياتها تطبق الأساليب المثلى في التعامل مع الحالات المصابة بكورونا .وأضاف "القاضي" في تصريحات له اليوم، أن اللقاء تناول 3 محاور، شملت الطب البديل وخبرات التعامل مع المرض والعناية المركزة.وتابع أن التعاون مع جامعة ووهان بدأ منذ 2017 ، وأنه تم إجراء نقاش مشترك حول فيروس كورونا المستجد، يوم الجمعة الماضية، عبر الفيديو كونفرانس، للتعرف على خبراتهم وتجربتهم الناجحة في العبور إلى بر الأمان بعد مواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه وجه بالاستفادة من التجربة الصينية في مواجهة هذا الفيروس، ووجه بإعداد تقرير مفصل حول توظيف تلك الاستفادات . من جهة أخرى، دشنت كلية الطب بنها، مبادرة طلابية من أسرة طلاب من أجل مصر لتنظيم حملات توعية إلكترونية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، بإشراف االدكتور محمد جودة "وكيل الكلية، وبتنسيق الدكتورة نيرمين عدلى "رائد الأسرة".

تهدف المبادرة إلى صناعة وتوفير الكحول والجيل المعقم للأيدى لجميع العامليين بالمستشفيات وجامعة بنها ولأهالي محافظة القليوبية بأسعار رمزية، وذلك في إطار تقديم الدعم لمجابهة الفيروس، كما تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب من خلال تسهيل عملية التدريس والتعليم عن بعد.