وزير الاتصالات: امتحانات أولى ثانوي مرت بسلام.. ولم نتلق أي شكاوى

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن امتحانات الصف الأول الثانوي مرت بسلام وهي خير دليل على أن البنية المعلوماتية بالدولة بخير وتستطيع التحمل.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e": "اليوم جرت اختبارات اليوم الأول في امتحانات أولى ثانوي على شبكة الإنترنت وخلال اليوم لم نتلقى أي شكاوى سواء في غرفة عمليات الشركة المصرية للاتصالات أو جهاز تنظيم الاتصالات".

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نحو 600 ألف طالب امتحنوا على 4 موجات خلال اليوم دون عناء وبلا أي مشاكل.