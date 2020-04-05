علم الدين: معهد الأورام لن يستقبل حالات جديدة إلا بعد انتهاء التعقيم

قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطنا قوة دفع للعمل في الجامعة، وأن آلية العمل بدأت من الأمس وتم تحليل عينات للمرضى في المستشفى والذين وصل عددهم إلى 60 الموجودين والذين لم يخرجوا وكانت النتائج كلها سلبية، بالإضافة إلى أنه تم البدء أمس في عملية التحليل لكل العاملين في المعهد من أطباء وممرضين وهيئة إدارية والذين يتجاوز عددهم 3000 وتم الانتهاء أكثر من 400 بالأمس واليوم مجموعة الباقي يستكمل غدا.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام، المذاع على فضائية Ten، أن كل الموجودين في معهد الأورام يتلقون العلاج بشكل متكامل في ظل إجراءات وقائية واحترازية متكاملة، وأن العلاج مستمر ولا دخول لحالات جديدة إلا بعد الانتهاء من عمليات التعقيم والتطهير الكاملة التي سوف تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع، أن توجيه الرئيس جاء ليس فقط على الأطباء وطاقم التمريض والمترددين على المعهد لتلقي العلاج خلال الأسبوعين الماضيين وأن الدائرة الكاملة لكل المخالطين والمترددين على المستشفي والجامعة تتابع هذه العملية وتنفذها خلال الأيام الحالية وتعلن نتائجها أولا بأول.

وأوضح، أنه لا يوجد تقديرات لأعداد الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين لأنه معهد عام والأول من نوعه ويأتي الناس إليه من كل أنحاء مصر، والمسألة ليست سهلة ولكن سيتم إنجازها بشكل عاجل وسريع ودقيق.

واستكمل أن التحقيقات تسير وبمجرد الانتهاء منها ستعلن على الرأي العام لأنه يحقق مدى المسألة والمحاسبة والشفافية والاستفادة من أي سلبيات اكون قد وقعت في معالجة الأزمة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا يوجد أي مسؤول من المعهد تم إيقافه عن العمل.