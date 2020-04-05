محمود علم الدين: المسؤول عن الأزمة سيحاسب.. ومرضى المعهد يتلقون العلاج

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، إن التحقيقات في واقعة ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بمعهد الأورام، ستكشف عن المقصر، وسيجري الإعلان عقب الانتهاء منها.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "المسؤول هيتحاسب عن هذا التقصير، لأنه يخص صحة الإنسان ومرضانا".

وتابع: "اللجنة التي تجري التحقيقات بها مزيج قانوني وفني وطبي، وينظرون للموضوع من أكتر من زاوية، ويبقى فيه قدر من الحياد والموضوعة، ويتتبعوا الأمر وفي النهاية، يضعوا الأمر في تقرير، يقولوا فيه ما حدث والتوصيات ويرفع لمتخذ القرار، وحتى الآن الأخبار مطمئنة".

وأكد على أن العمل يسير بنفس الوتيرة داخل المعهد، مشيرا إلى أن المرضى يتلقوا علاجهم، مع اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية خاصة بوضع هذا المرض.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين في معهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ظهور عدد من الإصابات بفيورس كورونا المستجد.