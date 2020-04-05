وزير الاتصالات: صرف المعاشات جرى دون مشكلات بالشبكات اليوم

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدأ اليوم، صرف المعاشات للشريحة الثانية، وهم من يتلقون معاشا يزيد عن 1000 جنيه، ويقل عن 2000 جنيه، دون أي مشكلات بالشبكات.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e": "صرف المعاشات جرى من خلال مكاتب البريد ونحو 600 مدرسة ومركز شباب بها أفنية تتسع لصف المقاعد بها بمسافات بينية تحول دون انتشار العدوى".

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جميع الموظفين القائمين على عملية صرف المعاشات يأخذون الحيطة والحذر لمنع تفشي فيروس كورونا.

وبدأت الهيئة القومية للبريد، اليوم الأحد، صرف المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للمستحقين، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات.