الطقس اليوم الاثنين 6-4-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل نهارا بارد ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهاراً طقس مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، فيما يسود ليلاً طقس معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .