ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب إلى 1021 حالة

ارتفع عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في المغرب، إلى 1021 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة، مزيدا من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة المغربية، اهابت في وقت سابق، بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وكان رئيس مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، قال في وقت سابق، أن ارتفاع الحالات المؤكدة بالمغرب خلال الأيام الماضية، بحسب المؤشرات والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يعود أساسا إلى ظهور بؤر وبائية في الوسط العائلي داخل مجموعة من مدن المغرب.

وأوضح اليوبي، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن "هناك أشخاصا يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب انتشار الفيروس داخل بيوتهم، أو أشخاص كان لديهم الفيروس في فترة حضانة أثناء دخول إجراءات العزل الطبي حيز التنفيذ بالمغرب"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".