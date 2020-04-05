رئيس وزراء بريطانيا يدخل المستشفى للفحص جراء إصابته بكوررونا

دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المستشفى، لإجراء فحوصات طبية، على خلفية إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، في نبأ عاجل.

وقالت الحكومة البريطانية، إنه جرى نقل جونسون للمستشفى، نتيجة استمرار معاناته من أعراض كورونا، منذ إصابته قبل 10 أيام.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال في وقت سابق، إنَّ رئيس الوزراء بوريس جونسون بصحة جيدة.

وتم الإعلان رسميا في 27 مارس الماضي عن إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكورونا.

وكانت كاري سيموندز الخطيبة الحامل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كشفت أمس السبت، أن أعراض الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ظهرت لديها، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتبت سيموندز "32 عاما"، اليوم، على صفحتها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنها أمضت الأسبوع الماضي في سرير مع أعراض الإصابة الرئيسية بالوباء.

وأضافت سيموندز: "لم أضطر إلى الخضوع للفحص وبعد سبعة أيام من الاستراحة، أشعر بأنني أقوى وفي طور التعافي".

وذكرت سيموندز، التي من المتوقع أن تنجب طفلها أوائل الصيف المقبل، أن الإصابة بكورونا خلال فترة الحمل أمر مثير للقلق البالغ، ونشرت رابطا للتوجيهات المنشورة التي نشرتها الحكومة للنساء الحوامل بهذا الشأن.

وسجلت السلطات البريطانية في وقت سابق، اليوم، 621 حالة وفاة جديدة في مستشفياتها جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، أن حصيلة الوفيات بلغت 4934 حالة منذ بداية تفشي الوباء، فيما ارتفع عدد الإصابات الجديدة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم إلى 47 ألفا و806 إصابات، ووصل عدد من خضعوا لاختبارات الكشف عن الإصابة إلى 195 ألفا و524 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.