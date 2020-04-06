فترة سماح تصل لـ 55 يوما.. تفاصيل بطاقة ماستركارد استاندرد من الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه من الأفراد، ماستركارد استاندرد، وهي إحدى بطاقات الائتمان التي يستطيع العميل استخدامها في الشراء والتقسيط.

وتقدم "الوطن" فيما يلي تفاصيل بطاقة ماستركارد استاندرد، الحد الائتماني لها، رسوم البطاقة، الحد المتاح للاستخدام في السحب النقدي، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الحد الائتماني الأقصى لبطاقة ماستركارد استاندرد

ـ 9,900 جنيه.

فترة سماح بطاقة ماستركارد استاندرد

ـ حتى 55 يوما على المشتريات فقط.

رسوم بطاقة ماستركارد استاندرد

ـ 25 جنيهاً.

إشعارات الرسائل القصيرة لبطاقة ماستركارد استاندرد

ـ الرسائل مجاناً

الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي

ـ 100%

برنامج نقاط الأهلي للمكافآت

ـ الحصول على نقطة لكل جنيه يتم استخدامه في المشتريات.

مميزات بطاقات الائتمان

ـ استخدام البطاقة محليا ودوليا في المشتريات والسحب النقدى.

ـ التسوق الآمن عبر الإنترنت من خلال خدمة الكود الآمن للشراء (OTP).