إنسانيات الشرطة في قنا وقت الحظر.. توصيل أسرة وامرأة عجوز لمنزلهم

دورهم هو تطبيق القانون وقرارات الحكومة ومنها حظر التجوال لمجابهة فيروس كورونا بشكل حازم وصارم للحفاظ على المواطنين، إلا أنهم لا يغفلون دورهم الإنساني في إنقاذ الأشخاص ومساعدتهم في حدود الإمكانيات، فرجال الشرطة في قنا يضربون أروع الأمثال في ذلك.

ففي مدينة قنا تمكن رجال الشرطة بقيادة اللواء عصام جلال، مساعد مدير أمن قنا، والعقيد وليد العطوني، رئيس مباحث مرور قنا، من توصيل أسرة كانت مكونة من رجل وزوجته وابنهما 10 سنوات به كسر في ذراعه ومتجبر بالجبس إلى منزلهم في قرية العزب بمركز دشنا.

كانت القصة يوم الثلاثاء الماضي، الموقع تقاطع شارع المعتقل مع طريق قنا – سفاجا، كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة مساء، كان رجل وزوجته وابنهما على الطريق، فذهبت إليهم القوة الأمنية التي تراقب عمليات تنفيذ حظر التجوال في مدينة قنا، وأخبروهم أنهم من قرية العزب المصري في دشنا وأنهم عائدون من المستشفى الجامعي بالكيلو 6 على ذات الطريق بعد إجراء جراحة في ذراع طفلهما في ذراعه لوجود كسر به "ومش عارفين نروح في هذا الوقت ولا نملك سيارة وعلى قد حالنا"، بحسب قولهم.

وبحسب مصدر أمني لـ"الوطن"، قررت قيادات الدورية تسيير سيارة البوكس (شرطة) واصطحابهما حتى كمين المعنا طريق قنا – دشنا، وبالصدفة وجدنا سيارة من مركز دشنا استوقفها رئيس مباحث المرور وطلب منه توصيلهم إلى منزلهم في قرية العزب المصري، ورحب السائق بذلك وتم توصيلهم إلى بيتهم بسلام.

وفي ثاني يوم من تطبيق حظر التجوال، ساعدت شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز نجع حمادي، والعقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، في وقت متأخر من الليلة الثانية، مسنة، بنقلها بسيارة شرطة إلى منزلها بعد شراء أغراضها من سوبر ماركت وأدوية من صيدلية وعدم وجود مواصلات في فترة الحظر المفروض.

وقالت السيدة وقتها إنها ذهبت لشراء بعض احتياجاتها المنزلية، وفوجئت بقرار حظر التجوال، وانقطاع المواصلات، ليوصلها الضباط إلى منزلها بسيارة الشرطة، نظرًا لبعد المسافة إلى منزلها، وعدم قدرتها على السير.

وأشارت إلى أن هذا العمل، ليس بجديد على أفراد الشرطة، خاصة وأنهم بالفعل في خدمة الشعب والوطن، موجهة الشكر لجميع الضباط وقيادات الداخلية، داعية أن تمر تلك الأيام على خير، وأن يحفظ الله مصر.