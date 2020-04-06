ترودو يطلب متطوعين ويعرض وظائف لقوات الاحتياط لمكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم، عن أن كندا وجهت دعوة للمتطوعين لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، عارضا وظائف بدوام كامل لقوات الاحتياط بالجيش الكندي.

وقال ترودو في المؤتمر الصحفي اليومي في أوتاوا، إنه النسبة لمن يمتلك مهارات متخصصة ويتطلع لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية، فعليه التقدم.

وأوضح رئيس الوزراء، أن وزارة الصحة الكندية ستقوم بتشكيل متطوعين متخصصين في العمل يمكن للمقاطعات والأقاليم الاعتماد عليهم، وأن بعض الأعمال قد تشمل تتبع حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" وتتبع حالات الاتصالات.

وأضاف ترودو، أنه سيتم منح جنود الاحتياط في القوات المسلحة الكندية وظائف بدوام كامل خلال الأشهر القادمة، مع نفس الأجور والمزايا مثل الأعضاء المجندين.

وتابع ترودو قائلا،: "إن تعزيز صفوف الجيش سيساعد في تعويض بعض العواقب الاقتصادية لـ(كوفيد-19) وضمان دعم مجتمعاتنا بشكل جيد".

وتبدأ الحكومة في تلقي طلبات التطوع حتى 24 أبريل على الأقل، بينما ستتصل الحكومة الكندية مباشرة بأعضاء قوات الاحتياط في جميع أنحاء البلاد.

وارتفعت حالات الوفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في كندا إلى 258 حالة اليوم الأحد، مع استمرار انتشار الجائحة في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، التي سجلت 135 حالة وفاة حتى الآن.

وأعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، عن 408 حالات جديدة بـ"كوفيد-19"، حيث ارتفع عدد حالات في المقاطعة إلى 4038 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة في المقاطعة حتى الآن إلى 135 حالة جديدة.

وسجلت كندا حتى الآن 14 ألفا و426 حالة إصابة، بينها 514 حالة إصابة جديدة، و258 حالة وفاة، منها 28 حالة جديدة، ومع ارتفاع أعداد الحالات، ستنشر الحكومة المزيد من القوات الكندية بين منطقة تورونتو الكبرى ومنطقة بوردين اعتبارا من غدا الاثنين، حيث شكلت القوات المسلحة الكندية فرقة عمل لمحاربة الوباء.