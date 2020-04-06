شوقي: 50 مليونا دخلوا على المكتبة الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الله يعطي المنحة داخل المحنة، وربما جاء ضغط كورونا للنجز العمل في المنظومة التعليمية الجديدة، مشيرا إلى أن المكتبة الرقمية دخل عليها 50 مليون شخص في أقل من أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "اجتماع أولياء الأمور مع أولادهم لمدد أطول خلق حاجة جديدة، وفر لنا فرصة نعمل حاجات زحمة الحياة كانت مناعانا".

وتابع: "الولاد اكتشفو المكتبة الرقمية وخلال أسبوعين دخل عليها 50 مليون".

وعن الفرق بين امتحانات "الأي جي" والامتحانات المصرية، "اللي بياخدوا الأي جي امتحاناتهم كلها اتلغت وكذلك الشهادات الأجنبية، لأنها بتتعمل على الورق وتسافر إنجلترا، إحنا عملنا منظومة نقدر نعملها امتحانات جوا وبرا مصر، وبنحاول نفتح المكتبة الرقمية لأولادنا في 7 دول وهنوصل لوالدنا في إيطاليا ونفتحلهم المكتبة".