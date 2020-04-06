قبل عرضه برمضان.. خالد أبو بكر عن "الاختيار": علامة فارقة في الفن

دعا الإعلامي خالد أبو بكر، المشاهدين، إلى متابعة مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة حياة الضابط الشهيد أحمد صابر منسي، حيث يلعب فيه الفنان أمير كرارة دور البطولة، مشيرًا إلى أنه سيعرض على شاشة "On".

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on e": "مسلسل الاختيار، حكاية وحدوتة كبيرة، ومع كامل احترامي لكل من يعملون في الدراما بالوطن العربي، هو حقيقة فارقة في تاريخ الدراما العربية".

وتابع: "هذا المسلسل علامة فارقة في تاريخ الإنتاج الدرامي، وستكون مباراة رائعة في التمثيل بين أمير كرارة وأحمد العوضي، واللي عمله أمير كرارة اللي فات كله كوم والمسلسل ده كوم لوحده، وفي صاروخ صاعد في التمثيل اسمه أحمد العوضي".

ولفت، إلى أن القصة مكتوبة بشكل رائع، مؤكدًا أن العمل هيدخل في وجدان كل مصري: " ومش هيكون موجود غير في أون، وسيكون هناك الكثير من ضيوف الشرف مثل آسر ياسين ومحمد إمام ومحمد رجب وصلاح عبدالله وإياد نصار".

وطرح المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، والمقرر عرضه على قنوات ON وONDRAMA.

ويُجسد كرارة شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

ويشارك في بطولة "الاختيار" أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، أحمد رزق، آسر ياسين، إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز، سيناريو وحوار باهر دويدار.