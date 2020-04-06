"إبداعات الصغار" على قناة القومي لثقافة الطفل بالـ"يوتيوب"

في إطار الدور التوعوي والتثقيفي للمركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي وفي ظل تحديات أزمة وباء كورونا العالمي، يقدّم المركز على قناة الـ"يوتيوب" برنامج "إبداعات الصغار"، حيث قدم الأطفال إبداعاتهم من البيت؛ قدّم كلٌ من "يمنى جمال"، واالشقيقين "موسى حسان" و"محمد حسان"، و"ساندي سالم" أفلاما توعوية للأطفال عن فيروس كورونا، وكيفية تفادي الإصابة به.

وقدّم عبدالرحمن ماهر، قصة من تأليفه عن فيروس كورونا "دار جدو عدنان" ورفع أولاد فريق الحديقة من ذوي الهمم شعار "في البيت قاعدين مش نازلين" في فيديو، معبرا بأصواتهم وطريقتهم الطلقائية الجميلة.

ويأتي ذلك ضمن إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وحققت نجاحا كبيرا، وذلك عبر المنصات الإلكترونية وخاصةً قنوات اليوتيوب.لينكات بعض الحلقات: https://www.youtube.com/watch?v=H0F-yWHrjyo&t=137s

https://www.youtube.com/watch?v=ZanC9KmOsyo&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=nBCGpVBB0JM