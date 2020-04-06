تفاصيل الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا بعد نقله للمستشفى

نقل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، إلى المستشفى مساء أمس الأحد، ليقضي ليلته هناك بسبب معاناته من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وصرحت الحكومة البريطانية، بأن نقله إلى المستشفى مجرد إجراء احترازي، إلا أنها خطوة جاءت بعد أيام من الشائعات التي تناولت أن حالته تزداد سوءا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "بناء على نصيحة طبيبه، تم إدخال رئيس الوزراء إلى المستشفى لإجراء فحوصات".

وأضاف: "هذه خطوة احترازية، حيث لا يزال رئيس الوزراء يعاني من أعراض متواصلة لفيروس كورونا، بعد 10 أيام من الاختبارات الإيجابية للفيروس".

وكان جونسون على أمل أن يترك الحجر الصحي يوم الجمعة الماضي، حيث قد يكون قضى 7 أيام هناك بالفعل، إلا أن استمرار ارتفاع درجة حرارته بشدة أجبره على البقاء في منزله.

ووفقا لما جرى نشره في تقرير "جارديان"، فإن جونسون يعاني من أعراض المرض بشكل أكثر خطورة مما كان يتوقع، كما أن الأطباء قلقون للغاية بشأن تعثر عملية التنفس لدى جونسون.

وفي وقت سابق، كان مات هانكوك وزير الصحة البريطاني تحدث عن مرض جونسون قائلا: "إنه بخير، كنت أتحدث معه كل يوم، لكنه لا يزال يعاني من ارتفاع درجة حرارته".