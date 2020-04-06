وزير التعليم عن عودة الطلاب للمدارس: "بالنسبة لنا السنة الدراسية خلصت"

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن احتمالية عودة الطلاب للدراسة والمدرسة في الفترة المقبلة بعد انتهاء مدة حظر التجول، حيث قال " بالنسبة لنا السنة الدراسية خلصت"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "شوقي"، أن الوزارة استطاعت الوصول إلى حلول لكافة السنوات من كي جي 1 حتى الصف الثاني الثانوي، ولا يتبقى سوى الشهادات الثانوية والدبلومات الفنية، موضحًا أن أمس السبت قام 578 ألف طالب بنسبة 98% من طلاب الصف الأول الثانوي بإتمام امتحان اللغة العربية من المنزل بدون مشكلات.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن مّصر تُعد الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من عقد امتحان في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.