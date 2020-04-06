أستاذ فيروسات يحذر من نقل التكييفات المركزية للرذاذ الملوث بكورونا

حذر الدكتور أيمن الشيبيني أستاذ الفيروسات بجامعة زويل من استخدام التكييفات المركزية حال وجود مرضى لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه تواصل مع بعض مهندسي التكيف وعرف آلية عمل التكييفات المركزية والتي تعتمد على تدوير الهواء وإدخال جزء من الهواء الجديد مع تدوير جزء من الهواء الموجود في الغرف، مشيرًا إلى أن يمكن نقل الهواء الملوث بالرذاذ الخفيف في هذه الحالة.

وشدد الشيبيني على أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ وبقائه على الأسطح، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتأثر بوجود درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، مؤكدًا أن الأبحاث لم تثبت حتى الآن أن الفيروس يتأثر بالحرارة العالية.

ولفت الشيبيني إلى أن الفيروس يحب البيئة الرطبة، لافتًا إلى أن الأبحاث أثبتت أن الرذاذ الصغير يبقى في الجو لمدة 3 ساعات، مشيرًا إلى أن نظام التكيف المركزي في المعامل البحثية وغرف العمليات له نظام مختلف، حيث يعمل على تجديد الهواء بنسبة 100% ويخرج الهواء القديم ويدخل هواء آخر نظيف بشكل كامل.