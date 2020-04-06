ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المغرب إلى 76 حالة

كشفت بيانات وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن تسجيل 5 حالات شفاء جديدة من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 76 حالة.

وأشارت بيانات الوزارة المغربية، إلى تسجيل31 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالوباء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بـ"كوفيد 19" في المغرب إلى 1021 حالة.

إجمالي الوفيات بالوباء في البلاد 70 حالة

وأوضحت الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 3827 منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 70 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية، في بيانها بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.