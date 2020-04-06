ممرض بـ"الأقصر الدولي" يبكي بعد إصابة زميله بكورونا: اقعدوا في البيت

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لممرض بمستشفى الأقصر الدولي يُدعى أحمد أبو إياد، دخل في نوبة من البكاء حينما تحدث عن صديقه المصاب بفيروس كورونا المستجد، محذرًا المواطنين من الخروج من المنازل، داعيًا إياهم للمكوث بالبيت قد المستطاع.

وقال الممرض خلال الفيديو: "عامل الفيديو ده عشان أطمن الناس اللي سألت عليا من إمبارح لما شافت عربية إسعاف وناس لابسه ماسكات وكده قدام البيت، أنا شغال في مستشفى الأقصر الدولي فيه زميل لينا أصيب بكورونا، قسم الأورام اتقفل اللي إحنا شغالين فيه وكلنا أخذنا أجازة 14 يوم".

وتابع: "الوزارة كانت بعته العربية دي عشان تتطمن عليا عشان لو تعبان ولا حاجة بس الحمد لله أنا كويس وقاعد في البيت لوحدي وحتى عيالي مش معايا، الحمد لله فترة وتعدي، وإن شاء الله خير ربنا يحفظنا، اللي عاوز أقوله إن مفيش حد يروح مستشفيات دلوقتي وخاصة مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولي إلا للضرورة القصوى".

وواصل: "فيه دلوقتي 3 مصابين من هيئة التمريض في مستشفى الأقصر الدولي وحاليا في الحجر الصحي بإسنا، صاحبي ده أصيب من 8 أيام ومحدش أخذ باله ورغم ظهور الأعراض عليه متعملوش تحليل إلا من يومين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أهمل في عمله ولم يكتشف الإصابة من بدري، يا عالم بقى هو خالط مين ولا قابل مين".

وأردف: "ربنا يعدي الأيام دي على خير بإذن الله، يا ريت ربنا يحفظنا ويحفظكم".