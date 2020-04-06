وزير التعليم: الطلاب المصريون شهيتهم مفتوحة على المحتوى الرقمي

أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بدخول 98% من طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان أمس الأحد، وإتمامه حتى النهاية، موضحًا أن هذا يُعد جهدا مبذولا من أولياء الأمور والمعلمين والإداريين في المنظومة التعليمية، موضحًا أن قطاع التكنولوجيا بوزارة التعليم به مهندسون تفخر بهم مصر.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن تعليق الدارسة كان يوم 15 مارس، ولم يمر سوى أسبوعين وتم إنتاج مكتبة رقمية بها مناهج من كي جي 1 لـ الصف الثالث الثانوي في 4 أيام فقط.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن عدد الطلاب الذين قاموا بزيارة المكتبة الرقمية في الفترة ما بين 15 مارس وحتى 31 مارس يبلغ عددهم 48 مليون مشاهدة، "لاقينا شهية الطلاب مفتوحة على المحتوى الرقمي، ولولا الحظر لم نكن لنحقق هذا الرقم"، موضحًا أن الطلاب الذين خاضوا الامتحان أمس كان رغبة لهم في تقييم أنفسهم وبتشجيع أسرتهم.