الكنيسة تمنع زيارة المدافن في عيد القيامة بسبب كورونا

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منع زيارة الأقباط للمدافن في عيد القيامة المجيد الذي سيوافق يوم 19 أبريل الحالي، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال القمص سيرجيوس سيرجيوس، وكيل بطريركية القاهرة للأقباط الأرثوذكس، إنّ إدارة المدافن بالكنيسة اتخذت القرار منعًا للتجمعات والزحام، وحرصًا على سلامة أبنائها، مشيرا إلى أنّ المسؤولين عن المدافن ملزمون بإغلاقها تمامًا وعدم فتحها إلا في حالات الدفن فقط.

وسبق واتخذت الكنيسة عدة قرارات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بينها إغلاق الكنائس ومنع الصلوات والقداسات بما فيها "الأسبوع المقدس الذي يشمل أسبوع الآلام وعيد القيامة"، وقصر صلوات التجنيز على أسرة المتوفى فقط، وتخصيص كنيسة واحدة فقط في كل إيبارشية لأداء صلوات التجنيز.