الصحة اللبنانية: لا توجد إصابات بكورونا لدى الوافدين من الإمارات

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت للبنانيين المغتربين العائدين مساء أمس من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أظهرت عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا بين ركاب الطائرة.

ودعا وزير الصحة اللبناني، في تصريح له اليوم، جميع اللبنانيين المغتربين العائدين، إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية، خاصة فيما يتعلق بآليات مغادرة المركز المخصص للحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد حددت أن يلتزم اللبنانيون المغتربون الذين بدأت أمس المرحلة الأولى من عودتهم بصورة استثنائية في ظل إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي، البقاء في مراكز محددة للحجر الصحي لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية (بي سي آر) للكشف عن فيروس كورونا، مع السماح لهم بمغادرة تلك المراكز حال جاءت النتيجة سلبية وخلوهم من الفيروس، والعودة إلى منازلهم والتزام الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 14 يوما .

وعادت بالأمس طائرات أقلت لبنانيين مغتربين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وساحل العاج.

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، المرحلة الأولى من عمليات عودة المغتربين إلى لبنان، بأنها جاءت ناجحة، مشيرا إلى أنه سيجري مراجعة التفاصيل لتحسين الخطوات مستقبلا مع وصول المزيد من الطائرات من دول أخرى هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية اللبناني، في تصريح له اليوم لإذاعة "صوت كل لبنان، إن القدرة الطبية والتمريضية في لبنان، لا تسمح باستقبال أكثر من 400 شخص في المطار يوميا، لافتا إلى أن جميع دول العالم تعاني نقصا في توافر فحص الـ (بي سي آر) وأن الوضع في لبنان حاليا أفضل من العديد من الدول، لاسيما في ضوء حملات التوعية التي تقوم بها الدولة اللبنانية بشكل مكثف للتعريف بمن يجب أن يخضع للفحص.

وأشار إلى أنه على الرغم من الوضع الصعب الذي يشهده العالم أجمع، غير أن مساعدات عدة ستصل إلى لبنان من دول مختلفة لمساعدته على تجاوز الأوضاع الراهنة الدقيقة.