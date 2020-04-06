مصرع عامل سقط في بئر مياه بسوهاج

لقى عامل مصرعه أثر سقوطه داخل بئر مياه بقرية عرب الصبحة مركز دارالسلام بسوهاج، تم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "رمضان.ر.أ.ع" 20 عاما، عامل، ويقيم مركز أبنوب أسيوط "جثة هامدة" إدعاء سقوط داخل بئر.

بالانتقال والفحص وسؤال نجل عمته، "كرم.ع.خ" 32 عاما عامل ويقيم مركز أبنوب أسيوط قرر أنه أثناء عملهما بناحية عرب الصبحة دائرة المركز وحال وقوف المتوفي المذكور علي حافة بئر لسحب مياه منه "معد لخدمة المزارعين" إنزلقت قدمه وسقط داخله مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.حرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة صرحت بدفن الجثة.