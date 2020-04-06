حالة وفاة و20 إصابة جديدة بكورونا في قبرص

أعلنت السلطات القبرصية اليوم، وفاة مريض مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر (76 عاما)، وتسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 446 مصابا، بينهم 10 في القواعد البريطانية.

وذكرت وكالة أنباء قبرص نقلا عن السلطات في البلاد، أنّ العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء تفشي الوباء ارتفع إلى 13 حالة، كما تم تأكيد الحالات الجديدة بعد إجراء تحاليل لـ792 شخصا.

ومن جانبه، قال عضو الهيئة الاستشارية لمكافحة الوباء الدكتور ليونتيوس كوستريكيس - خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الصحة القبرصية - إنّه جرى تأكيد 446 حالة مصابة بفيروس كورونا، وإجراء 10946 تحليلا من قبل المعهد القبرصي للأعصاب والوراثة وقسم "الميكروبيولوجي" بمستشفيات منظمة الخدمات الصحية القبرصية والمختبرات الخاصة، مشيرا إلى شفاء 37 شخصا من الفيروس عقب تلقيهم العلاج داخل المستشفيات.