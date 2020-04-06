الخلية وصاحبة السعادة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوات المواطنين من جميع البلدان للعزل المنزلي حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، ومنعًا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، الأمر الذي قد يسبب الملل.

وتقدم "الوطن" بعض الاقتراحات عن خريطة الأفلام العربية والأجنبية، فضلا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية على القنوات الفضائية، للخروج من حالة الملل، في التقرير التالي.

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "آخر كلام" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "كف القمر" الساعة 8 مساء، والعرض الأول لفيلم "الخلية" الساعة 10 مساء، وفيلم "حالة حب" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "أفواه وأرانب" الساعة 4 مساء، وفيلم "السكرية" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "عطشانة" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم Jumper الساعة 4 مساء، وفيلم Lara Croft: Tomb Raide الساعة 6 مساء، وفيلم Lara Croft Tomb Raider: The Cradle Of Life الساعة 8 مساء، وفيلم Tomb Raider الساعة 10 مساء.

قناة fox action movies

عرض فيلم Django Unchained الساعة 3:45 مساء، وفيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الساعة 6:20 مساء، وفيلم Return to Sender الساعة 8 مساء، وفيلم The Rock الساعة 9:30 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "شبر ميّة" الساعة 4 عصرا، ومسلسل طلقة حظ الساعة 5 مساء، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 6 مساء، ومسلسل " رسايل" الساعة 7 مساء، ومسلسل "الشارع اللي ورانا" الساعة 8 مساء، ومسلسل "حارة اليهود" الساعة 9 مساء، ومسلسل "ممالك النار" الساعة 11 مساء.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "ريا وسكينة" الساعة 5:30 مساء، ومسلسل "أبو العروسة" الساعة 6:30 مساء، ومسلسل "عائلة الحج متولي" الساعة 8 مساء، ومسلسل "الكبير أوي" الساعة 9 مساء، ومسلسل "الواد سيد الشحات" الساعة 9:30 مساء، ومسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 10 مساء، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساء.

قناة النهار دراما

عرض مسلسل "علي يا ويكا" الساعة 5 مساء، ومسلسل "وادي الملوك" الساعة 6 مساء، ومسلسل "حب لا يموت" الساعة 7 مساء، ومسلسل "دكتور أمراض نسا" الساعة 8 مساء، ومسلسل "السبع بنات" الساعة 10 مساء، ومسلسل "البيت الكبير" الساعة 11 مساء.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "حكايات بنات" الساعة 5 مساء، ومسلسل "يا رجالة العالم اتحدوا" الساعة 6 مساء، ومسلسل "بوابة الحلواني" الساعة 7 مساء، ومسلسل "ذات" الساعة 8 مساء، ومسلسل "الجماعة" الساعة 9، ومسلسل "شيخ العرب همام" الساعة 11 مساء.

البرامج الترفيهية

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 عصرا، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساء.

قناة CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرا، وبرنامج it’s show time الساعة 9 مساء.