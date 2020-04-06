وصول أول حالة مصابة بكورونا لمستشفى العزل بأبوتيج في أسيوط

استقبلت مستشفى أبوتيج النموذجية والتي تم تخصيصها للحجر الصحي لمصابي كورونا في أسيوط أول حالة مصابة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد ـ 19" بعد انتهاء التجهيزات المقررة لاستقبال المصابين تسهيلاً وتوفيراً للوقت والمجهود.

وقال مصدر بمديرية الصحة بأسيوط، إنه تم نقل حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد لشخص يدعى "ج.م.ش" 53 عاما من قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط من مستشفى الصدر إلى مستشفى العزل بأبوتيج استجابة لرغبة المريض الذي رفض الذهاب إلى مستشفى ملوي بالمنيا موضحاً أنه فور وصول المريض إلى المستشفى خضع لفحوصات طبية شاملة من إشاعات وتحاليل حيث بدأ يخضع لرعاية طبية كاملة.

كانت مديرية الصحة بأسيوط أعلنت عن الانتهاء من تجهيز مستشفى أبوتيج الجديدة لتكون مستشفى عزل حيث تم تزويدها بكافة الأجهزة والمستلزمات والأدوات الطبية اللازمة بهذا الشأن.