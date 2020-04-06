فصل جهاز التنفس الصناعي عن مسن مصاب بكورونا بعد تحسن حالته بالإسكندرية

قالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفي الحجر الصحي بالعجمي العام غرب الإسكندرية، اليوم، إنه تم فصل جهاز التنفس الصناعي عن مسن مصاب بفيروس كورونا، عمره 88 عاما، ذلك بعد تحسن حالته الصحية.

وأضافت "السيد" في تصريح خاص لـ"الوطن" أن نتائج تحاليل المصاب جاءت إيجابية، بعد تحسن حالته، ولكنه مازال في العناية المركزة للتأكد من تحسن حالته نظرا لظروف سنه قبل خروجه إلى غرفة عادية.

وأشارت إلى أن جميع الطاقم الطبي يبذل قصارى جهده من أجل شفاء أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا.كان مستشفى الحجر الصحي في مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية، أعلن أمس، عن ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 39 حالة، وذلك بعد خروج 6 حالات.