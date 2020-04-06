لبنان يعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 541 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 19 حالة، معظمهم من كبار السن وكانوا يعانون أمراضا مزمنة، لافتة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 242 فحصا.

وأضاف البيان أنه لم تُسجل أي إصابات في صفوف اللبنانيين المغتربين الذين عادوا أمس إلى لبنان، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت لهم خصيصا بلغ 164 فحصا.