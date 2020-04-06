صحة النواب توصي بتدريب الأطباء في جميع التخصصات لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إنّ اللجنة أصدرت مذكرة بشأن متابعتها لأزمة فيروس كورونا، وملاحظاتها ومقترحاتها للتعامل مع الأزمة ومواجهتها، وعرضتها على رئيس مجلس النواب، وأمانة المجلس، للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ووراء الصحة والسكان، شؤون المجالس النيابية، الشباب والرياضة، التعليم العالي، التنمية المحلية، التخطيط، المالية، والتموين.

وأضاف العماري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنّ توصيات اللجنة تضمنت أن يكون هناك اتصالا مباشرا ومستمرا بين وزارة الصحة والبرلمان، لمتابعة آخر التطورات والإحصائيات، ليخاطب بها النواب في دوائرهم لطمأنة جموع المواطنين والبعد عن الشائعات والبيانات من غير مصادرها الرسمية، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن ينال من بناء الدولة بالشائعات والأكاذيب أو الافتراءات أو التقليل من جهودها.

وأوصت اللجنة، حسب تصريحات العماري، بتدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية، والإسراع بالكشف على أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وصيانتها، إذ نادت اللجنة بذلك كثيرا.

وأضاف العماري، أنّ توصيات اللجنة تشمل عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضي نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام).