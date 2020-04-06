فيديو.. حنان مطاوع تشكر أطباء مصر على جهودهم ضد كورونا: أبطال المرحلة

تقدمت الفنانة حنان مطاوع، بالشكر لكل أطباء مصر على ما يقدمونه في الفترة الحالية للحفاظ على صحة المصريين، في مواجهة تفشي وباء كورونا.

وقالت "حنان"، في مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر: "شكرًا لكل أطباء مصر ولكل الممرضين ولكل الطاقم الطبي، حقيقي أنتم أبطال المرحلة دي وهي فترة عصيبة أوي وإحنا محملين عليكم بس إنتوا قدها وقدود، متشكرين ليكم أوي وربنا يقدركم ويجعلوا في ميزان حسناتكم".

شكرا لكل الأطباء والطاقم الطبي والممرضين،ربنا ينجي الناس كلها pic.twitter.com/n2flqlpj0a — Hanan Motawie (@HananMotawie) April 6, 2020

يُذكر أنَّ الفنانة حنان مطاوع قد قالت سابقًا إنَّ أزمة كورونا أسهمت في تغيير مفاهيم كثيرة لديها أهمها أن تكبر بلدها في عينها، مضيفة خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أنَّ مفاهيم لديها كثيرة تغيرت وأنها كانت معجبة بالغرب وتتمنى السفر والتعليم والإقامة هناك.