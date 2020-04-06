من الركن الأكثر ظلاما بقطر.. انتهاكات بمعسكرات العمال بعد تفشي كورونا

"مأساة من صنع الإنسان".. يجد الكثير من العمال الأجانب في قطر أنفسهم في سجن افتراضي مغلق داخل المنطقة الصناعية، بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، حسبما أفاد موقع "آراب نيوز" في تحقيق خاص داخل هذه المنطقة المظلمة في قطر.

تقوم قطر بمحاولات من أجل سيطرة على الأضرار منذ 11 مارس، عندما فرضت إغلاق صارم للمنطقة الصناعية بعد إعلان وزارة الصحة العامة عن اكتشاف 238 حالة جديدة بين الأشخاص المقيمين في مجمع سكني واحد.

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز، في 31 مارس، دعت 16 منظمة غير حكومية ونقابة عمالية بشكل مشترك إلى توفير الحماية الكافية للقوى العاملة.

وطلب التحالف، الذي يضم منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق المهاجرين، من الدوحة استكمال إجراءات أخرى تحمي الصحة العامة وتتسق مع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز. وقال: "على السلطات القطرية، من بين توصيات أخرى، التأكد من أن جميع العمال المهاجرين، بما في ذلك العمال غير الموثقين، المعزولين أو غير ذلك، يمكنهم الوصول إلى الفحص والحصول على العلاج الطبي المناسب".

حتى فبراير، لم يكن العالم قد سمع الكثير عما وصفته السلطات القطرية بشكل ملطف بأنه "مجمع سكني واحد"، إلا أنها مدينة مكتظة تضم معظم القوى العاملة في قطر، لطالما كانت الفوضى الشديدة في المنطقة الصناعية سرا مفتوحا في الدولة الغنية بالغاز، لكن موقعها البعيد جعلها بعيدة عن أنظار الصحفيين الذين يقومون بجولات داخل قطر مدفوعة التكاليف بالكامل وزيارة المسؤولين في المنظمات الدولية .

مع إصابة الآلاف من العمال بفيروس كورونا وباتت المنطقة بأكملها تحت حظر صارم، أصبحت أزمة الصحة العامة وصمة أخرى تلاحق سمعة قطر، ووصمة عار على الضمير الجماعي للعالم العربي، وبحسب مصدر دبلوماسي: "الوضع (حتى يوم الجمعة) تحت السيطرة، لكن ليس بالكامل.. هناك قيود شديدة على حركة العمال".

أشار تقرير نشر في 20 مارس بجريدة الجارديان البريطانية: "لا أحد يستطيع الدخول أو المغادرة، كما يقول العمال الذين يعيشون في المنطقة.. كما يصف العمال جو من الخوف وعدم اليقين داخل المخيمات المعزولة ".

وصرحت مصادر في المنطقة الصناعية للجريدة البريطانية أن بعض العمال جرى تسريحهم دون أجر حتى إشعار آخر، مع تغطية الطعام والسكن فقط، وهناك ما يقدر بنحو مليوني عامل مهاجر في قطر، معظمهم من جنوب آسيا وشرق أفريقيا، يمثلون 95% من السكان النشطين في البلاد، وزاد هذا الجزء من السكان في السنوات الأخيرة حيث تضخ الدولة الخليجية مليارات الدولارات في قطاع البناء من أجل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان كثيرا ممارسات العمل في قطر، خاصة منذ أن بدأت في استيراد جيوش من العمال الفقراء لبناء نظام مرور سريع جديد وسلسلة من ملاعب كرة القدم من بين مشاريع الكأس العالم الأخرى، باستثناء الأشهر القليلة من السنة التي يكون فيها الطقس في البلاد محتمل، يعمل هؤلاء العمال ليلا ونهارا في مواقع مشاريع مختلفة، يقع معظمها على بعد أميال من مجمع السكن القاتم: المنطقة الصناعية.

لفترة طويلة، كان الحي بأكمله يشبه موقع تصوير فيلم "المنطقة 9"، وهو فيلم أنتج عام 2009 عن معسكر اعتقال خيالي في جنوب أفريقيا حيث يضطر السكان الأجانب المرضى والمصابين بسوء التغذية إلى العيش في ظروف مثيرة للشفقة، ومن الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مبادرات دبلوماسية عالية الأداء، أو تقديم عطاءات رياضية مرموقة، أو تمويل الجماعات الإسلامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا يعاني حكام قطر من نقص في الأموال، ومع ذلك، عندما يصل الأمر إلى فنائه الخلفي، أي مجالات العمل البائسة، على نحو غير مفهومة لم تكن ثروة الغاز كافية لجعل هذه المواقع قابلة للسكن ببساطة.

في السنوات الأخيرة، أصبحت طرق الاقتراب من المنطقة الصناعية ممهدة إلى حد ما مع الانتهاء من سلسلة من الطرق السريعة، من بين مشاريع البنية التحتية الأخرى. لكن مثل هذه التحسينات لم تحدث سوى اختلاف بسيط في حياة عمال البناء أنفسهم، وتحتوي الشوارع على حفر كبيرة جدا بحيث يمكن إعفاء سائقي السيارات لاعتقادهم أنهم ليسوا في أغنى بلد في العالم على أساس متوسط نصيب الفرد من الدخل، ولكن في أرض غريبة ومظلمة.

على جانبي الشوارع تصطف مساكن العمال المتهالكة، حيث يعيش العمال في كثير من الأحيان في غرف مكتظة، تضم الغرفة الواحدة 10 عمال مع مشاركة المطابخ والمراحيض في ظروف غير صحية، وفي ظل هذه الظروف يصبح من المستحيل تطبيق ممارسات مثل "التباعد الاجتماعي" والعزلة الذاتية - الاحتياطات الأساسية لمنع انتشار أي مرض معد.

إنارة الشوارع غير كافية للغاية ويتحرك الغبار مع مرور السيارات بشكل كثيف لدرجة أن القيام بمغامرة الذهاب إلى المنطقة الصناعية ليلا لا تصلح لأصحاب القلب الضعيف، خصوصًا إذا كان الزائر من أحد الأحياء الفاخرة في الدوحة التي تقع على بعد كيلومترات فقط، على الخليج الغربي، في منطقة لوسيل أو الجزيرة الاصطناعية لؤلؤة قطر.

وقبل ظهور فيروس كورونا الجديد كتهديد لسكان المنطقة الصناعية، كانت الوفاة غير الطبيعية متكررة الحدوث، خصوصًا خلال فصل الصيف الطويل الحار لدول الخليج، وتعرض مئات الآلاف من العمال لمستويات مميتة من الإجهاد الحراري أثناء العمل في درجات حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية لمدة تصل إلى 10 ساعات في اليوم، نظرا لأن درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير سلبي على نظام القلب والأوعية الدموية، يعتقد الخبراء الطبيون أن هناك ارتباط مباشر بين معدلات الوفيات المرتفعة بشكل غير طبيعي بين العمال والضغط الحراري في أشهر الصيف.

وأظهرت بيانات الحكومة الهندية أن 1.678 من مواطنيها لقوا حتفهم في قطر بين 2012 و أغسطس 2018، وبين عامي 2012 و2017 توفي ما لا يقل عن 1025 نيبالي في قطر من قصور القلب وفشل الجهاز التنفسي. وفي معظم الحالات، لم تشرح جثث العمال المهاجرين حيث تكتفي التقارير بالإشارة إلى أن وفاتهم ترجع إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو لأسباب طبيعية.

انتهى التقرير بالإشارة إلى من المفارقات أنه على الرغم من كل التدقيق الدولي الذي يسببه تفشي فيروس كورونا في المنطقة الصناعية، فإن تداعيات الوباء العالمي يمكن أن تجعل العمال المهاجرين القطريين أكثر عرضة للخطر في الأيام المقبلة.