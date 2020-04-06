انطلاق حملة لتطهير قرى وشوارع المحلة لمدة 15 يوما

وجه اللواء مهندس حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم، المهندس محمد صلاح، وعبد المجيد كامل نائبا رئيس مجلس المدينة، بتدشين حملة مكبرة لمدة 15 يوما لتعقيم وتطهير قرى ومدينة المحلة .

وقال "زين العابدين" إن هذه الحملة تتم بناء على تعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفي إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحملة أعماله بتطهير نطاق قرية شبرا ملكان وقرية عياش حيث تم الدفع بعربات الطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات مجلس المدينة محملة بماده هايبو كلوريد الصوديوم لرش الشوارع والمنشأت. وتجرى بالتوازي حملات نظافة مع أعمال التعقيم والتطهير كما سيتم تطهير جميع الأماكن التي يتم رفع القمامة منها.