وزير الزراعة: لا نصدر أي منتج إلا بعد الاكتفاء المحلي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية، تعتبر أحد مصادر الدخل القومي لمصر من العملة الأجنبية، موضحا أن كل السلع التي يتم تصديرها تكون فائضة من السوق المحلي، حيث لا يتم تصدير أي منتج يحتاجه السوق المحلي، كا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية يأتي في المقدمة.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج (صباحك مصري) المعروض علي قناة mbc مصر، أننا دائما ما نسعي لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، وذلك من خلال الإدارات المتخصصة بقطاع الحجر الزراعي بالوزارة، حيث أنهم في تواصل دائم مع الأسواق الخارجية، ويعملون على فتح أسواق جديدة للسلع والمنتجات الزراعية، كما أن العمل يتم وفقا لمعاير الجودة العالمية.

ولفت إلى أنه من خلال علاقاته المستمرة وتواصله مع الأسواق الخارجية يحاول فتح أسواق للسلع والأسواق المصرية بالتعرف على اشتراطاتهم وضوابطهم ويعرض عليهم الموقف المصري، لضمان فتح هذه الأسواق.

وتابع وزير الزراعة، أننا دائما ما نسعى إلى الحفاظ على سمعة مصر الخارجية، من خلال التأكد من معايير الجودة لكل المنتجات الخاصة بالتصدير، خاصة أن هذة الأسواق تعتبر تعظيم لقيمة الإنتاج الزراعي.

وأشار القصير، إلى أن كل هذا يتم من خلال قطاع "الحجر الزراعي"، الذي قام مؤخراً بفتح سوق جديد للمصالح المصرية في البرازيل، وذلك لأول مرة، كما سبق وفتح سوق آخر في كل من إستراليا والأرجنتين، وهذا يعتبر مؤشر بأن الأسواق والسلع المصرية أصبحت مطلوبة خارجيا في معظم دول العالم.