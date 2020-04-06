رفع غرامة التدخين في قطارات السكة الحديد لـ70 جنيها

أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا برفع قيمة غرامة التدخين داخل القطارات جميع أنواعها المكيفة والعادية لتصبح 70 جنيها بدلا من 50 جنيها، للوقاية من التدخين ومنع التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام، على أن يتم التطبيق ابتداء من صباح الغد.

وطالب القرار بمنع التدخين نهائيا في جميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد (داخل العربات وبالطرقات)، وجميع المحطات سواء بالأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة، على اعتبار أنّها من الأماكن العامة.

ونص القرار على توزيع غرامة التدخين تشمل 10 جنيهات لرؤساء ومشرفي القطارات (الكمسارية) و10 جنيهات لأجهزة التأمين بالقطار من أفراد الشرطة، 50 جنيها تضاف لإيراد الهيئة، مطالبا أجهزة التفتيش المختلفة بالهيئة بعمل حملات مستمرة على القطارات والمحطات لضبط المخالفين وتحصيل غرامة فورية قدرها 70 جنيه من المخالفين، وحال رفض المخالف الدفع يتم تسليمه لأول محطة وقوف للقطار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشددا على إدارة شرطة السكة الحديد تعيين الحراسات اللازمة بالقطارات للتعاون مع أجهزة التفتيش المختلفة ورؤساء ومشرفي القطارات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.