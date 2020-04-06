40 جنيها لـVIP و30 للمكيف.. غرامات جديدة لمنع التزويغ في السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، زيادة غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، لإعادة الانضباط داخل المنظومة، ومنع استقلال أي مواطن القطارات دون دفع التذكرة.

وأوضحت الهيئة أنّ الفترة المقبلة تشهد تركيب 300 بوابة إلكترونية حديثة للدخول والخروج بالمحطات الرئيسية، للحد من ظاهرة استقلال القطارات دون تذكرة، ويتم تطبيق الغرامات الجديدة بدءا من صباح غدا الثلاثاء.

وتضمن قرار هيئة السكة الحديد تعديل قيمة الغرامة الواجب تحصيلها من الركاب المخالفين والمستقلين دون تذاكر داخل القطارات vip وقطارات النوم، لتصبح 40 جنيها بدلا من 30 جنيها، والقطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي، لتصبح 30 جنيها بدلا من 20 جنيها، والقطارات المميزة والطورة لتصبح 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وقطارات الضواحي وخطي أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو، لتصبح 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات.