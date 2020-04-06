أحمد عكاشة: يجب استغلال عزلة كورونا لتحسين الصحة النفسية للأسرة

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، ومستشار الرئيس للصحة النفسية، ضرورة استغلال العزلة الناجمة عن بقاء المواطنين في المنزل، تنفيذًا لقرار حظر التجوال والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC": أن "أحد مكونات الصحة النفسية، هي القدرة على التكيف مع ضغوط وكروب الحياة، وكلما كان الإنسان قادرًا على الصمود أمام المشكلات، كلما كان صحته النفسية أحسن".

وتابع: "صمودك أمام هذه المحنة لفترة معينة سيكون مفيدًا لحياتك كلها، وبالنسبة لبقاء الأسرة في البيت مع بعضها، هل ده ممكن يخلي الزوج والزوجة ينفصلوا عن بعض؟ الإجابة إن الانفصال مش بيتوقف على المحنة، لكن بيتوقف على الإنسان، ممكن يبقى متفائل أو متشائم، متزن أو متقلب، وقدرة الإنسان على الحب تختلف من شخص لآخر، ممكن الراجل ميقدرش يعبر عن عواطفه، لكن وقت المحنة بيبقى موجود، كل ده هيبان".