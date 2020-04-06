وزير فرنسي يحذر من مرور بلاده بأسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية

حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم، من أن بلاده ستشهد عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "لوفيجاروا" الفرنسية عن لومير قوله، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس "الشيوخ" الفرنسي، إن أسوأ معدل نمو سجلته فرنسا منذ عام 1945 كان في عام 2009، بعد الأزمة المالية الكبرى التي وقعت في عام 2008، حيث بلغ - 2.2% وعلى الأرجح أننا سنتخطى هذا الرقم بكثير خلال العام الحالي.

كانت الحكومة الفرنسية قدرت سابقا في ميزانيتها المعدلة التي أقرتها في منتصف مارس الماضي أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى 1% هذا العام لكن وزير المالية أشار بعد أيام إلى أن التراجع سيكون أكبر بكثير.

وتوقفت عدة قطاعات عن العمل في فرنسا بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 مارس الماضي لاحتواء تفشي كورونا المستجد، والذي أودى بحياة 8078 شخصا حتى الآن بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.