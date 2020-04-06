الأوقاف تطلق "وعي" لخطاب ديني مستنير

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق صفحة خاصة بمبادرة "معا لخطاب ديني مستنير" تحت مسمى "وعي".

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنّه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف لنشر الفكر المستنير، والتوسع في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تطلق وزارة الأوقاف صفحة "وعي" عبر فيس بوك، لنشر كل ما يتصل بمبادرة "معا لخطاب ديني مستنير" خلال 48 ساعة.

وتهدف الصفحة لتكثيف ونشر الخواطر وجميع الأعمال الدعوية المتصلة بالمبادرة على نطاق واسع، وتنشر إدارة الصفحة العديد من الرسائل الدعوية المصورة للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتتاح المادة الدعوية للوسائل الإعلامية عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي.