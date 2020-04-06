أحمد عكاشة: التباعد الاجتماعي السبيل الوحيد أمامنا لتجنب كورونا

قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار الرئيس للصحة النفسية، إن التباعد الاجتماعي هو السبيل الوحيد حتى الأن لتجنب الإصابة لفيروس كورونا، خاصة تجنب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى القلب والسكر والضغط لتجنب الزحام.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، أنه اذا التزم المواطنين بالتباعد الاجتماعي والزحام سينخفض انتشار فيروس كورونا، معلقا: "إحنا عندنا استهتار شوية، بشوف ناس بتقعد تأكل مع بعض بحميمية وده خطر جدا".

وتابع أستاذ الطب النفسي، : "من الصعب إيجاد مصل سريع للفيروس لأنه يأخذ العديد من التجارب، 80% من اللي بنقراه في الفيس بوك غير صحيح بالنسبة لعلاج كورونا، لأن 85% من اللي بيجيلهم كورونا بيقعدوا في البيت وبيخفوا، واللي بيحتاجوا مستشفى 15% واللي في العناية المركزة 5%".

واستكمل: "إحنا في معظم دول العالم وصلت قريب من قمة الإصابة بالفيروس وبعد كدة هتنزل تاني بس عاوز صبر وصمود".