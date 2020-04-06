مجلس تنفيذي مستشفيات جامعة القناة يناقش تطورات مواجهة كورونا

عقد الدكتورأسامة عنترعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الأثنين، اجتماع المجلس التنفيذي للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وأمين المجلس، بناء علي توجيهات الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس حول اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وناقش المجلس عدد من الموضوعات الهامة علي رأسها تداعيات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والاحتمالات المختلفة لسيناريوهات فيروس كورونا المستجد ودور المستشفيات الجامعية في إدارة الأزمة والتعامل معها والتوعية بها مع دراسة تخصيص مستشفى عزل وتوفير التجهيزات اللازمة لذلك في حال تفاقم الأمور وتطورها

وحضر الاجتماع الدكتورنادرالنمر والدكتورسيد فياض نائبا مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابي مديرالمستشفى الجامعي و محمد خليفة مديرعام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.