ماليزيا تمنع مواطنيها بسنغافورة من العودة إلابعد ثبوت خلوهم من كورونا

أعلن وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب أن الحكومة الماليزية لن تسمح لمواطنيها الموجودين في سنغافورة بالعودة إلى أرض الوطن، إلا بعد ثبوت خلوهم من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" رسميا من حكومة تلك الجمهورية.

وقال يعقوب، في مؤتمر صحفي يومي بخصوص تطورات الالتزام بقرار تقييد التحركات ببوتراجايا اليوم، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، إن هذا الأمر كان جزءاً من التوصيات التي سبق التوصل إليها البلدان، حيث إن الماليزيين الذين يعملون في الجمهورية معنيون فقط بالخضوع للفحص الصحي قبل السماح لهم بالعودة.

وأشار الوزير الماليزي، إلى أن وزارة الموارد البشرية الماليزية، بصدد العمل على وضع بعض تغييرات لهذا الاتفاق الجديد.

وتابع يعقوب قائلا: "هم بصدد العمل في ذلك، ووزارة الخارجية سوف تعلن عن شروط جديدة إن شاء الله غدا"، موضحا: "في الوقت الحالي، لن نسمح لمواطنينا بالدخول (العودة)".