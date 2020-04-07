لعدم وجود دواء.. روشتة للوقاية من كورونا بالخضار والفاكهة

يواصل فيروس كورونا المستجد توسيع دائرة الدول الموبوءة، وخرج عن السيطرة في عدة دول، فيما تحاول أخرى تفعيل خطط طوارئ ووقائية للحيلولة دون تفشي الوباء، ولا يزال لا يوجد لقاح أو مصل مضاد لهذا الفيروس القاتل.

هذا الانتشار الواسع لفيروس كورونا دفع دول العالم إلى البحث وإجراء التجارب المعملية بشكل مكثف لإيحاد علاج لهذا الوباء، وفي ظل تأخره ينصح مختصين بضرورة تقوية المناعة لمقاومة المرض في حال الإصابة به.

الدكتور سمير سيف اليزل، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وأمين عام حزب "الحركة الوطنية"، يقول إن هناك طرق لتقوية الجهاز المناعي وأهمها عن طريق التغذية بتناول بعض الخضروات والفاكهة الطازجة وبخاصة الثمار الملونة.

ويضيف سيف اليزل، لـ"الوطن"، أنه يجب الاهتمام بتناول الخضروات مثل الجزر والبنجر والجرجير، مؤكدا أن الخضار الطازج هو مصدر غني بالفيتامينات وبه مضادات أكسدة كبيرة تساعد على تقوية وتعزيز جهاز المناعي.

ويشير إلى أنه يجب تناول فواكة تحتوي على نسبة من الموالح مثل البرتقال واليوسفي والرمان والفراولة والبرقوق وما شابه ذلك من الثمار الملونة لأن بها نسبة مضادات أكسدة كبيرة تحمي من الأمراض المعدية كما أنها تساعد على تقوية جهاز المناعة.

ويرى سيف اليزل ضرورة تناول زيت الزيتون لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون التي تفيد الجهاز المناعي وتقويه، كما يجب تناول معلقة من عسل النحل أو العسل الأبيض صباح كل يوم، وعدم شرب الماء بعده لمدة نصف ساعة، لأن ذلك يعمل على تطهير الفم والأسنان وينقي مسار الهواء بالجهاز التنفسي بشكل كامل، كما أنه يساعد في عملية تلائم الجروح، وأيضا يعالج القرح.

وينصح بتناول المشروبات الطبيعية مثل الزنجبيل والقرفة والشاي الأخضر، لأنها تساهم بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة.