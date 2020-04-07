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محمود مسلم

بريد الوطن.. كتاب الشعر

كتب:

بريد الوطن
09:56 ص | الثلاثاء 07 أبريل 2020
الهوى

الهوى

كتاب الشعر لم يترك

لنا وصفاً نُجلِّيهِ

وصمتى حين تحضرنى

بمحرابى أناجيهِ

فلا تسمع سوى همْسٍ

بصوت النبضِ يُعليهِ

إذا عينى التقتْ عيناً

حنينُ الشوقِ يُدنيهِ

ويصحو فى الهوى ألمى

زفيراً حار ما فيهِ

لماذا أَنْتَ تعذيبى؟

عليلُ القلبِ يُضنيهِ

نياط القلب قد لفظتْ

شقاء البُعدِ تسقيهِ

فهاتِ يديك تحضننى

ودعْ شفتىَّ تصليهِ

أنا المكظومُ فى ألمٍ

فهلْ تأتى تُداويهِ؟

                                                                                       سامح لطف الله

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