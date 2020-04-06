بالورود.. كولوديا الإيطالية تودع مستشفى أبوخليفة بعد شفائها من كورونا

خرجت، اليوم الاثنين، الإيطالية كولوديا من مستشفى العزل الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، بعد تعافيها من فيروس كورونا، وقدمت الشكر لطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى.

وسجلت مستشفى العزل بأبوخليفة، اليوم، خروج 9 حالات دفعة واحدة تعافت جميعها من الفيروس، وعادت إلى حياتها الطبيعية ومنازلها، بعد مدة حجز وصلت إلى أسبوعين بالمستشفى

وتعد "كولوديا" الإيطالية الثانية التى شفيت من فيروس كورونا، حيث تواجدت بمستشفى العزل الصحي بأبو خليفة بعد تحويلها من إحدى المستشفيات بالقاهرة.

وخرج اليوم من مستشفى العزل كل من شريف مجدى سيد، 41 سنة، من القاهرة، وصفوت أنور عبده، 53 سنة، من الجيزة، وعاكف إبراهيم عبده، 50 سنة، من القاهرة، وبدرية عيد محمد، 70 سنة، من بني مزار، وأحمد سمير سعد، 35 سنة من المحلة، وعلي جلال أحمد، 35سن، من جنوب سيناء، وسماح أحمد عبدالعزيز، 58 سنة، من بنى مزار، ومريم محمد علي، 23 سنة، من القليوبية، إضافة إلى الإيطالية "كلوديا"، ليصل إجمالي عدد الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى 51 فردًا من محافظات مختلفة بينهم سيدتين إيطاليتين، وطفل 5 سنوات.