نقابة أطباء الدقهلية تتبنى حملة توعوية وتثقيفية ضد فيروس كورونا

أعلنت نقابه الأطباء بالدقهلية اليوم، عن تبني حملة توعوية وتثقيفية "أون لاين"، لأعضائها والجمهور للتوعية من فيروس كورونا، وتكون هذه الحملة عن طريق الفيديوهات أو عن طريق التواصل عن بعد.

وقال الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، تشمل هذه الحملة عده محاور، منها عمل مجموعه من البروشورات المختلفة والتي تقدم النصائح وتجيب على الأسئلة المختلفة للمواطنين عن طبيعة هذا الفيروس وكيفيه الوقاية منه، وجرى عمل فيديو مجمع لهذه البروشورات لنشرها على موقع النقابة ومواقع التواصل الاجتماعي، وجرى عمل هذه البروشورات بواسطه اللجنة العلمية بالنقابة.

وأشار الشحات، إلى أن المحور الثاني، هو عمل مجموعه من الفيديوهات المختلفة بواسطة الدكتور أشرف العدوي استشاري الأمراض الصدرية والخبير بمنظمة الصحة لشرح بعض النقاط المهمة والتي تهم مقدمي الخدمة الصحية وكذلك الجمهور مثل لماذا من المفروض تواجد المسافة بين الأفراد لتقليل فرص حدوث العدوى؟.

وأشار إلي أن المحور الثالث عمل قناه اليوتيوب الخاصة بنقابه أطباء الدقهلية، لنشر كل هذه الفيديوهات عليها والتي من الممكن أن تكون مصدر المعرفة للكثيرين من مقدمي الخدمة الطبية والجمهور.